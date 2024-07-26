Роспотребнадзор: России не грозит эпидемия лихорадки Орпуш

России не угрожает распространение новой лихорадки Орпуш, которая привела к гибели двух человек в Бразилии, заявили в Роспотребнадзоре, передает «Интерфакс».

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В ведомстве пояснили, что в стране не обитают те виды комаров, которые являются переносчики инфекции.

Лихорадка Орпуш получила распространение в странах Центральной и Южной Америки. Она появляется общей слабостью, а также болью суставов, мышц и головы. Вакцины от вируса в настоящее время нет. Большинство случаев не вызывают осложнений.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о случаях лихорадки Западного Нила в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
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