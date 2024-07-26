Роспотребнадзор: России не грозит эпидемия лихорадки Орпуш
России не угрожает распространение новой лихорадки Орпуш, которая привела к гибели двух человек в Бразилии, заявили в Роспотребнадзоре, передает «Интерфакс».
В ведомстве пояснили, что в стране не обитают те виды комаров, которые являются переносчики инфекции.
Лихорадка Орпуш получила распространение в странах Центральной и Южной Америки. Она появляется общей слабостью, а также болью суставов, мышц и головы. Вакцины от вируса в настоящее время нет. Большинство случаев не вызывают осложнений.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о случаях лихорадки Западного Нила в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru