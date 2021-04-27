Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отправиться на майских праздниках на дачи

Как сообщили в ведомстве, загородный отдых не несет существенного риска инфицирования коронавирусом. Роспотребнадзор считает отдых за городом или на даче «хорошим решением».

Также россиянам посоветовали избегать большого скопления людей и ограничить контакты во время нерабочих дней.

В России в мае не фоне введения дополнительных выходных не ожидается роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

При этом он призвал соблюдать эпидемиологические меры защиты.

