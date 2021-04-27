Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отправиться на майских праздниках на дачи
Роспотребнадзор рекомендует гражданам России провести предстоящие майские праздники на даче в кругу семьи, передает «РЕН ТВ».
Как сообщили в ведомстве, загородный отдых не несет существенного риска инфицирования коронавирусом. Роспотребнадзор считает отдых за городом или на даче «хорошим решением».
Также россиянам посоветовали избегать большого скопления людей и ограничить контакты во время нерабочих дней.
В России в мае не фоне введения дополнительных выходных не ожидается роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
При этом он призвал соблюдать эпидемиологические меры защиты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru