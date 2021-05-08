Роспотребнадзор проверит пищевой краситель, признанный в Европе опасным

По поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой ведомство проведет проверку добавок с содержанием диоксида титана, признанных опасными Европейским агентством по продовольственной безопасности (EFSA). Об этом пишут «Известия».

«Поручение дано в связи с публикацией на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности.

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Российские специалисты оценят возможные риски и необходимость гармонизации российских нормативных актов с Европейским законодательством», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Попова также рассказала о результатах исследований опасности Е171.

«В 2019 году в Российской Федерации проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171, возможные риски установлены только для диоксида титана в наноформе. В целях минимизации рисков при регистрации Е171 оценивался гранулометрический состав диоксида титана в части исключения наличия наночастиц», - сказано в публикации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроверкиРоспотребнадзорАнна Попова
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