Роспотребнадзор проверит пищевой краситель, признанный в Европе опасным

Российские специалисты оценят возможные риски и необходимость гармонизации российских нормативных актов с Европейским законодательством», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Попова также рассказала о результатах исследований опасности Е171.

«В 2019 году в Российской Федерации проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171, возможные риски установлены только для диоксида титана в наноформе. В целях минимизации рисков при регистрации Е171 оценивался гранулометрический состав диоксида титана в части исключения наличия наночастиц», - сказано в публикации.

