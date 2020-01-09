Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от фастфуда

Роспотребнадзор призвал жителей России отказаться от употребления фастфуда, а также чипсов, пончиков и пиццы. Как отмечается на сайте ведомства, причина этого – опасные для здоровья промышленные трансжиры. Специалисты подчёркивают, что трансжиры, которые встречаются в мясных или молочных продуктах, являются для человека безвредными в умеренных количествах. Однако существуют и промышленные трансжиры – они и представляют опасность для здоровья человека.

Специалисты уверяют, что содержатся они в различных блюдах, которые готовятся в ресторанах быстрого питания. Встретить их также можно в сливках для кофе, заменителях сливочного масла, кексах, пончиках и ряде других изделий. Эксперты советуют россиянам внимательнее изучать состав продукта и обращать особое внимание на его ингредиенты, отмечает АГН Москва.