Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от фастфуда
Роспотребнадзор призвал жителей России отказаться от употребления фастфуда, а также чипсов, пончиков и пиццы. Как отмечается на сайте ведомства, причина этого – опасные для здоровья промышленные трансжиры. Специалисты подчёркивают, что трансжиры, которые встречаются в мясных или молочных продуктах, являются для человека безвредными в умеренных количествах. Однако существуют и промышленные трансжиры – они и представляют опасность для здоровья человека.
Специалисты уверяют, что содержатся они в различных блюдах, которые готовятся в ресторанах быстрого питания. Встретить их также можно в сливках для кофе, заменителях сливочного масла, кексах, пончиках и ряде других изделий. Эксперты советуют россиянам внимательнее изучать состав продукта и обращать особое внимание на его ингредиенты, отмечает АГН Москва.
Между тем, ранее НСН писала, что топ-3 самых популярных у россиян новогодних блюд не изменился за последние 10 лет. Об этом заявили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В декабре 2019 года в список вошли салат оливье (73%), мандарины (65%) и селедка под шубой (60%). В 2009 году опрос выявил тех же «лидеров», только в другом порядке. Тогда респонденты чаще всего называли мандарины (73%), вторым по популярности был салат оливье (69%), третьей – селедка под шубой (50%).
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