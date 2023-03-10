Роспотребнадзор предупредил об опасности заражении вирусом Зика в Европе

В Роспотребнадзоре напомнили, что главным источником заражения остаются комары. Для того, чтобы не заразится вирусом Зика следует носить одежду, закрывающую тело, использовать отпугивающие комаров кремы и спреи, останавливаться в помещениях с противомоскитными сетками на окнах.

Ранее, как сообщала НСН, Роспотребнадзор предупредил о распространении переносчиков лихорадки Зика в Турции.

