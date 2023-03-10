Роспотребнадзор предупредил об опасности заражении вирусом Зика в Европе

В Европе участились случаи заражения вирусом Зика, сообщает Роспотребнадзор.

В связи с этим, ведомство рекомендует гражданам России, выезжающим в страны, где распространено заболевание соблюдать меры предосторожности.

Приехавшие из Доминиканы россияне заразились вирусом Зика

В Роспотребнадзоре напомнили, что главным источником заражения остаются комары. Для того, чтобы не заразится вирусом Зика следует носить одежду, закрывающую тело, использовать отпугивающие комаров кремы и спреи, останавливаться в помещениях с противомоскитными сетками на окнах.

Ранее, как сообщала НСН, Роспотребнадзор предупредил о распространении переносчиков лихорадки Зика в Турции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗащитаЕвропаВирус ЗикаРоспотребнадзор
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