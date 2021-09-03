Роспотребнадзор предупредил об опасности распространения чумы из-за сусликов
Очаги чумы были зафиксированы на границе России и Монголии в июле нынешнего года, в природе инфекцию переносят грызуны и насекомые. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
По словам директора Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергея Балахонова, российские и монгольские специалисты наладили мониторинг ситуации.
«Мы провели такую работу буквально в июле. Целый месяц совместный наш отряд работал на большом протяжении границы российско-монгольской, порядка 200 км. Обнаружены эпизоотическая активности», — отметил Балахонов в ходе сессии «Санитарный щит. Как предотвратить новые пандемии» в рамках Восточного экономического форума.
Эксперт подчеркнул, что сейчас в РФ нет очагов чумы, однако существует их угроза со стороны Монголии: очаги заболевания охватывают треть ее территории.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 2014 году на Алтае при выявлении случаев чумы обнаруживали микроб около тушек сусликов.
«Все село лишилось запасов сусликов <…> потому что мы в холодильник находили чумной микроб там, где были заложены тушки суслика на зиму», — цитирует Попову Ura.ru.
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