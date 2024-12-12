Роспотребнадзор поставит мобильные лаборатории в семь стран
Мобильные лаборатории Роспотребнадзора отправят в семь дружественных стран до конца года. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе V Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.
Как отметила главный санитарный врач, такие лаборатории оснащены современным оборудованием и позволяют проводить диагностику в труднодоступных регионах, вести мониторинг очагов инфекций, проводить исследования в очагах групповой заболеваемости и доставлять их в любую точку мира в течение 24 часов.
«С 2015 года мы передаем лаборатории партнерам по всему миру... 35 наших мобильных противоэпидемических лабораторий работают в 14 странах мира и пользуются большим спросом. До конца текущего года мы поставим лаборатории еще в семь стран», — поделилась Попова.
Так, мобильные лаборатории передадут Эфиопии, Вьетнаму, Монголии, Республике Конго, Мадагаскару. При этом переносные мобильные лаборатории направят в Казахстан и Белоруссию.
Ранее Анна Попова рекомендовала соблюдать меры предосторожности для профилактики норовируса, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru