Роспотребнадзор поставит мобильные лаборатории в семь стран

Мобильные лаборатории Роспотребнадзора отправят в семь дружественных стран до конца года. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе V Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

Как отметила главный санитарный врач, такие лаборатории оснащены современным оборудованием и позволяют проводить диагностику в труднодоступных регионах, вести мониторинг очагов инфекций, проводить исследования в очагах групповой заболеваемости и доставлять их в любую точку мира в течение 24 часов.

«С 2015 года мы передаем лаборатории партнерам по всему миру... 35 наших мобильных противоэпидемических лабораторий работают в 14 странах мира и пользуются большим спросом. До конца текущего года мы поставим лаборатории еще в семь стран», — поделилась Попова.

Так, мобильные лаборатории передадут Эфиопии, Вьетнаму, Монголии, Республике Конго, Мадагаскару. При этом переносные мобильные лаборатории направят в Казахстан и Белоруссию.

Ранее Анна Попова рекомендовала соблюдать меры предосторожности для профилактики норовируса, напоминает RT.

