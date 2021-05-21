Роспотребнадзор поручил проверить популярные детские антистресс-игрушки

Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние на детей так называемых антистресс-игрушек: поп-ит, симпл-димпл и сквиш, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говоритсяЮ, что данные игрушки, позволяющие снизить напряжение, имели «узконаправленную область применения» и использовались «для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами».

«Потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания, часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель», - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнилиЮ, что поп-ит и симп-димпл - это пластиковые или резиновые игрушки с полусферами, при нажатии на которые издаётся щелкающий звук, как воздушно-пузырчатая упаковочная плёнка. Сквиш – это игрушка из синтетических материалов, которая после сжатия принимает прежнюю форму.

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