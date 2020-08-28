Роспотребнадзор ограничит родителей в посещении школ

В этом году российские школы не будут доступны для родителей, их пустят на территорию учебных заведений «только в случае необходимости», сообщила в пятницу начальник надзорного отдела Роспотребнадзора по гигиене детей и подростков Галина Яновская.

Все собрания переходят в онлайн-режим, добавила она.

Несмотря на пандемию коронавируса, учебный год начнётся 1 сентября в очной форме. По словам главы Роспотребназора Анны Поповой, такое решение – вызов, но оно обусловлено значительно большим знанием о вирусе, передаёт РИА Новости.

Как отмечает Попова, в школах будут отменены звонки с уроков: для каждого класса составят отдельный график перемен, пишет Ura.ru.