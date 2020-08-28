Роспотребнадзор ограничит родителей в посещении школ
В этом году российские школы не будут доступны для родителей, их пустят на территорию учебных заведений «только в случае необходимости», сообщила в пятницу начальник надзорного отдела Роспотребнадзора по гигиене детей и подростков Галина Яновская.
Все собрания переходят в онлайн-режим, добавила она.
Несмотря на пандемию коронавируса, учебный год начнётся 1 сентября в очной форме. По словам главы Роспотребназора Анны Поповой, такое решение – вызов, но оно обусловлено значительно большим знанием о вирусе, передаёт РИА Новости.
Как отмечает Попова, в школах будут отменены звонки с уроков: для каждого класса составят отдельный график перемен, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
980 тыс.+4 829 / сут.
Умерли
16 914+110 / сут.
Выздоровели
798 тыс.+5 905 / сут.
- СМИ: В Москве обокрали первую жену Ефремова
- Украина намерена поддержать санкции ЕС против Белоруссии
- Россия высылает норвежского дипломата
- Собянин назвал срок окончательной победы над COVID-19
- «Оскар» оставит «женские» и «мужские» награды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru