Роспотребнадзор ограничит родителей в посещении школ

В этом году российские школы не будут доступны для родителей, их пустят на территорию учебных заведений «только в случае необходимости», сообщила в пятницу начальник надзорного отдела Роспотребнадзора по гигиене детей и подростков Галина Яновская.

Все собрания переходят в онлайн-режим, добавила она.

Несмотря на пандемию коронавируса, учебный год начнётся 1 сентября в очной форме. По словам главы Роспотребназора Анны Поповой, такое решение – вызов, но оно обусловлено значительно большим знанием о вирусе, передаёт РИА Новости.

Как отмечает Попова, в школах будут отменены звонки с уроков: для каждого класса составят отдельный график перемен, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:ШколыКоронавирусРоспотребнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры