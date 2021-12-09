Роспотребнадзор: нет доказательств того, что «омикрон» не опасен
Глава Роспотребнадзора Ольга Попова заявила, что пока нет достоверных доказательств безопасности нового штамма коронавируса «омикрон».
«А мы ориентируемся только на то, в чем абсолютно уверены», - подчеркнула главный санитарный врач РФ. Так она ответила на вопрос о том, действительно ли штамм «омикрон» менее опасен для человека.
Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявляли, что новый штамм коронавируса показывает движение к меньшей опасности. Однако в ВОЗ сослались на предварительные данные. Тем не менее, в настоящее время специалисты считают, что нет предпосылок к тому, чтобы говорить о неэффективности вакцинации при борьбе с омикрон-штаммом.
Ранее Роспотребнадзор назвал симптомы «омикрон»-штамма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru