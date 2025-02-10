Роспотребнадзор не нашел нарушений в рыбной продукции из Черного моря
Роспотребнадзор не выявил в рыбе из Черного моря несоответствий гигиеническим нормативам. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что лаборатории Роспотребнадзора продолжают мониторинг рыбной продукции из моря на наличие потенциально опасных веществ.
«Рыба и аквакультура, включая устрицы и мидии, проверяются по четырем показателям: органолептические показатели, гистамин, бензапирен и полихлорированные бифенилы. Всего проведено свыше 1,2 тысячи исследований... несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено», — заявили в ведомстве.
Кроме того, специалисты провели около 1,1 тысячи исследований морской воды, почти 4 тысячи исследований почвы и 500 исследований блюд с полевых кухонь и мест размещения волонтеров и сотрудников МЧС. Превышений норм не зарегистрировано, кроме нефтепродуктов в прибрежном песке и морской воде.
Ранее в загрязненном грунте Черного моря обнаружили канцероген бензапирен, пишет Ura.ru. По словам научного руководителя института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, норма опасного вещества превышена более чем в 20 раз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru