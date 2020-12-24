Роспотребнадзор назвал сроки годности салатов в преддверии праздников
Роспотребнадзор назвал сроки годности салатов во избежания возможных отравлений в преддверии новогодних праздников. Соответствующую информацию опубликовали на сайте ведомства.
В сообщении отмечается, что срок годности зависит от входящих в салат ингредиентов. Так, салаты из сырых или вареных овощей, фруктов, а также с добавлением мяса можно хранить 18 часов. Салаты из морепродуктов - 12 часов, из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что после заправки салатов майонезом или другими соусами их срок годности сокращается до 12 часов, а салатов с консервированными овощами или варёными яйцами после заправки - до 6 часов. «Безопаснее всего заправлять салаты перед подачей», - отметили в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru