Рособрнадзор: Тесты по русскому для детей мигрантов будут готовы к апрелю

Рособрнадзор находится в активной стадии разработки тестирования для детей мигрантов на знание русского языка, к 1 апреля будут готовы варианты экзаменов. Об этом сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Он отметил, что время на разработку ограничено, поскольку соответствующий закон вступает в силу 1 апреля. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Обязательное тестирование вводится с 1 апреля, передает «Радиоточка НСН».

