Рособрнадзор: Тесты по русскому для детей мигрантов будут готовы к апрелю
Рособрнадзор находится в активной стадии разработки тестирования для детей мигрантов на знание русского языка, к 1 апреля будут готовы варианты экзаменов. Об этом сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Он отметил, что время на разработку ограничено, поскольку соответствующий закон вступает в силу 1 апреля. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Обязательное тестирование вводится с 1 апреля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru