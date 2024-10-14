Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов

Также сообщается, что еще три вуза пока получили только предупреждения: Российский государственный университет им. Косыгина, Институт мировой экономики и Приморский государственный аграрно-технологический университет.

Ранее единственный филиал Московского государственного университета в Европе, расположенный в Словении, ликвидировали по инициативе из-за рубежа. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий в беседе с РИА Новости. Как отметил руководитель вуза, филиал МГУ был открыт в городе Копер по просьбе Словении, передает «Радиоточка НСН».

