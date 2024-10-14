Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов

Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух российских вузов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о АНОО ВО "Якутский гуманитарный институт" и НЧОУ ВО "Кубанский Институт информзащиты". До этого вузы получили предостережения из-за нарушений, которые были выявлены в ходе проверок. О каких нарушениях идет речь, не уточнятся.

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Также сообщается, что еще три вуза пока получили только предупреждения: Российский государственный университет им. Косыгина, Институт мировой экономики и Приморский государственный аграрно-технологический университет.

Ранее единственный филиал Московского государственного университета в Европе, расположенный в Словении, ликвидировали по инициативе из-за рубежа. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий в беседе с РИА Новости. Как отметил руководитель вуза, филиал МГУ был открыт в городе Копер по просьбе Словении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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