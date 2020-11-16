Рособрнадзор поддержал лицензирование программ онлайн-образования

Рособрнадзор поддерживает введение системы лицензирования для программ онлайн-образования. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

По словам Музаева, Рособрнадзор не должен ограничивать развитие системы образования своим контролем. Развитие онлайн-образования предполагает, что государство выдаёт лицензию, а Рособрнадзор отвечает за качество образовательных программ.

«Мы не повторим ошибок прошлого, и качество от введения новой нормы не пострадает», — добавил Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, в ведомстве хотят избежать повторения ситуации, связанной с частными вузами 90-х годов, не все из которых оказались добросовестными образовательными учреждениями. Музаев подчеркнул, что образование в онлайн-режиме действительно может быть качественным.

