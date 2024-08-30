Рособрнадзор поддержал идею установки блокираторов мобильной связи на ЕГЭ
30 августа 202416:25
Рособрнадзор поддерживает идею установки блокираторов мобильной связи во время экзаменов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замруководителя ведомства Игорь Круглинский.
По его словам, несмотря на поддержку, данная инициатива в настоящее время нереализуема.
«Это дополнительные расходы на региональные бюджеты. Сейчас это сделать довольно сложно», - заключил он.
Ранее Круглинский заявил, что предложение о возможности круглогодичной пересдачи Единого госэкзамена не нашло поддержки, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Красноярском крае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
- Жительница Кирова лишилась квартиры из-за попытки помочь «следствию»
- Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов
- Рособрнадзор поддержал идею установки блокираторов мобильной связи на ЕГЭ
- Силуанов: до конца 2024 года ВВП России достигнет 3,9%
- «Зенит» официально объявил о контракте с Соболевым
- Сергей Собянин рассказал о создании новой площадки Киностудии Горького
- Мосгорсуд утвердил приговор пензенскому экс-губернатору Белозерцеву
- Хореограф Мигель приступил к съемкам танцевальной драмы «Искусство падения»
- ВС РФ освободили Константиновку, Новожеланное и Синьковку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru