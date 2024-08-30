Рособрнадзор поддержал идею установки блокираторов мобильной связи на ЕГЭ

Рособрнадзор поддерживает идею установки блокираторов мобильной связи во время экзаменов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замруководителя ведомства Игорь Круглинский.

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По его словам, несмотря на поддержку, данная инициатива в настоящее время нереализуема.

«Это дополнительные расходы на региональные бюджеты. Сейчас это сделать довольно сложно», - заключил он.

Ранее Круглинский заявил, что предложение о возможности круглогодичной пересдачи Единого госэкзамена не нашло поддержки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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