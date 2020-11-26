Рособрнадзор не исключил перенос итоговых контрольных на осень 2021 года

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2021 году могут перенести на осень, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В сообщении говорится, что проведение итоговых контрольных запланировано на весну следующего года, но не исключено, что писать их будут осенью, отметили в ведомстве. Окончательное решение будет определено в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

«Для школ будет определён временной интервал проведения ВПР, внутри которого они смогут самостоятельно сформировать график проверочных работ по разным классам и предметам», - уточняется в сообщении.

В Рособрнадзоре добавили, что перечень ВПР планируется дополнить проверочной работой по оценке навыков, важных для цифровой экономики, которую школьники будут выполнять на компьютере.

Ранее ведомство изменило сроки проведения итогового сочинения для выпускников 11-х классов - из-за коронавируса мероприятие, изначально намеченное на 2 декабря 2020 года, пройдёт не ранее 5 апреля 2021 года, передает RT.



