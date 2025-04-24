Рособрнадзор не будет отменять ЕГЭ для победителей школьных олимпиад

Отмена Единого государственного экзамена для победителей школьных олимпиад не планируется. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью каналу «Россия 24».

По его словам,как правило, все победители олимпиад высокого уровня «стобалльники».

«Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего. От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает», - отметил Музаев.

Глава Рособрнадзора указал, что такое решение пока не целесообразно.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT рассказал, что поступить в вуз без сдачи ЕГЭ могут выпускники колледжей и техникумов, получившие среднее образование за границей, выпускники с инвалидностью, спортсмены, а также желающие получить второе высшее образование и поступающие по квоте.