Рособрнадзор не будет отменять ЕГЭ для победителей школьных олимпиад
Отмена Единого государственного экзамена для победителей школьных олимпиад не планируется. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью каналу «Россия 24».
По его словам,как правило, все победители олимпиад высокого уровня «стобалльники».
«Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего. От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает», - отметил Музаев.
Глава Рособрнадзора указал, что такое решение пока не целесообразно.
Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT рассказал, что поступить в вуз без сдачи ЕГЭ могут выпускники колледжей и техникумов, получившие среднее образование за границей, выпускники с инвалидностью, спортсмены, а также желающие получить второе высшее образование и поступающие по квоте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рособрнадзор не будет отменять ЕГЭ для победителей школьных олимпиад
- Исследование: Россияне стали чаще пользоваться услугами шашлычников
- В Бурятии запретили продажу курительных смесей несовершеннолетним
- Медведев предложил создать альтернативу МУС
- Рубио опроверг обсуждение отмены санкций против «Северного потока-2»
- Участник «Касты» обжаловал в суде статус иноагента
- Глава сети «Синема Парк»: Бизнес кинотеатров в России может достигнуть дна
- Над Россией сбили 87 украинских беспилотников
- Раненный при обстреле в ЛНР военкор «Звезды» Гольдин умер в больнице
- Трам не исключил встречу с Путиным после визита в Саудовскую Аравию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru