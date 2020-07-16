«Роснефть» отозвала иск к РБК из-за публикации о передаче активов в Венесуэле
Компания «Роснефть» отзывает иск к РБК о защите деловой репутации на 43 миллиарда рублей. Руководство публичного акционерного общества приняло такое решение после ряда консультаций, информирует ТАСС. Как пояснили в компании, «Роснефть» довольна их итогом, а также позицией, которую сформулировала редакция.
Компания в мае подала иск в связи с размещением на сайте РБК материала об особенностях сделки о полном сворачивании её деятельности в Венесуэле. В «Роснефти» сочли, что в статье было сделано провокационное заключение, а сама она якобы сформировала «впечатление мнимости ранее анонсированной сделки» о прекращении бизнеса в южно-американской стране.
Суть претензий заключалась в том, что, согласно публикации РБК, охранное предприятие «ЧОП «РН-Охрана-Рязань» стало владельцем 80% Национального нефтяного консорциума, через который «Роснефть» владела значительным добывающим активом в Венесуэле. Причём первым на эту особенность обратило внимание информационное гентство «Интерфакс».
Еще до подачи иска РБК изменило заголовок непонравившейся компании статьи на такой вариант: «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
753 тыс.+6 428 / сут.
Умерли
11 937+167 / сут.
Выздоровели
532 тыс.+8 443 / сут.
- Австрия отвергла угрозу США ввести санкции против «Северного потока - 2»
- Стала известна дата проведения перенесённого «Бессмертного полка»
- Сразу три страны обвинили РФ в попытке украсть разработки вакцины от COVID-19
- «Роснефть» отозвала иск к РБК из-за публикации о передаче активов в Венесуэле
- СК заявил о железных доказательствах по делу губернатора Фургала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru