«Роснефть» направила в суд иски к «Дождю», «Эху Москвы» и Bloomberg
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании «Роснефть» в отношении агентства Bloomberg, телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы», следует из картотеки суда.
Ответчиками по иску Bloomberg указаны журналисты агентства Анна Андрианова и Евгения Письменная. Суть исков не раскрывается, однако последняя статья Bloomberg о «Роснефти» опубликована 16 марта.
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В материале Bloomberg отметили, что Россия инвестирует миллиарды долларов из резервного фонда на инфраструктуру, включая проект «Роснефти» в Арктике «Восток Ойл». «Дождь», «Эхо Москвы” и другие СМИ процитировали материал зарубежного агентства.
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