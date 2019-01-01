«Росконтроль» назвал самый вкусный квас
Специалисты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» повели проверку качества семи образцов пастеризованного кваса. На сайте организации сообщается, что контрольнойзакупке приняли участие бренды «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии», пишет RT.
Результаты проверки показали, что все участники не указали на упаковке информацию о содержании консерванта диоксида серы. Уточняется, что данная добавка может быть опасна для людей с непереносимостью. Именно поэтому вмаркировкенеобходимообязательно указывать ее наличие в продукте, уточняет телеканал «360».
Наилучший результат по итогам исследования показал квас марки «Русский дар», который набрал 73 балла. Также среди лидеров качества оказались напиткибрендов «Очаковский» (71) и «Лидский» (69).
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