От работы над ядром Linux отстранили 11 российских специалистов
Одиннадцать человек, связанных с компаниями из России или использовавших российские почтовые сервисы, удалили из списка сотрудников, работающих над ядром операционной системы Linux. Соответствующие изменения внес главный разработчик Грег Кроа-Хартман в список на сайте проекта.
Среди удаленных сотрудников оказались сотрудники МГУ, компании SberDevices, разработчика операционной системы «Аврора» «Открытой мобильной платформы», компаний NetUp и Metrotek.
Как отметил Кроа-Хартман, изменения в список работников внесли из-за «различных требований комплаенса». В сообщении указано, что разработчики «могут быть возвращены в будущем, если будет предоставлена достаточная документация».
Ранее стало известно, что разработчик программ для обработки документов и словарей компания ABBYY за один день уволила почти всех российских сотрудников, напоминает 360.ru.
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