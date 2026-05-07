Миронов призвал наказывать чиновников за сокрытую за рубежом недвижимость

В Госдуму на рассмотрение будет внесён законопроект, запрещающий чиновникам и их семьям владеть недвижимостью за рубежом. Об этом РИА Новости заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, также инициатива предусматривает наказание, если чиновник скрыл факт владения зарубежной недвижимостью.

Он указал, что такие «тихие коррупционеры», подготовившие за границей «запасной аэродром», представляют угрозу для страны.

«Такие люди недостойны государственной службы», – подчеркнул Миронов.

Ранее правительство РФ отклонило законопроект КПРФ о запрете депутатам, госслужащим, их жёнам и несовершеннолетним детям владеть недвижимостью за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

