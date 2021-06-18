Роскомнадзор запретил статью про «План Даллеса»

Он отметил, что статью запретил Асбестовский городской суд Свердловской области. Запрет связан с признанием «Плана Даллеса по уничтожению СССР» экстремистским. В статье отражалось содержание плана, его история и критика.

План Даллеса является выдуманной тактикой действий США против СССР, создание которой приписывают бывшем главе ЦРУ Аллену Даллесу. В плане предполагалось использовать пропаганду для морального разложения общества Советского Союза. В действительности документа не было, но в России его все-таки признали экстремистским в 2015 году.

