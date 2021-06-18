Роскомнадзор запретил статью про «План Даллеса»
Роскомнадзор запретил статью на «Луркоморье» об экстремистском «Плане Даллеса». Об этом сообщил один из основателей сайта Давид Хомак в Twitter.
давно у меня не было твитов ЭТОТ ДЕНЬ НАСТАЛ— dee homak (@deehomak) June 17, 2021
так вот, ЭТОТ ДЕНЬ НАСТАЛ, Роскомнадзор запретил статью «План Даллеса» на Лурке
я прям не могу совершенно вообще ничего мочь
это невыносимые уровни pic.twitter.com/qJL5oi2LWR
Он отметил, что статью запретил Асбестовский городской суд Свердловской области. Запрет связан с признанием «Плана Даллеса по уничтожению СССР» экстремистским. В статье отражалось содержание плана, его история и критика.
План Даллеса является выдуманной тактикой действий США против СССР, создание которой приписывают бывшем главе ЦРУ Аллену Даллесу. В плане предполагалось использовать пропаганду для морального разложения общества Советского Союза. В действительности документа не было, но в России его все-таки признали экстремистским в 2015 году.
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