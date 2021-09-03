Роскомнадзор заблокирует шесть VPN-сервисов в России

Роскомнадзор принял решение о блокировке в России еще шести сервисов VPN, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что речь идет о сервисах Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN, использование которых «приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма», пишет RT.

Роскомнадзор сформирует так называемые «белые списки» с тем, чтобы ограничения не затронули компании, не нарушающие законодательство и использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. При блокировке сервисов процессы в компаниях из перечня не нарушатся, так как оборудование операторов и провайдеров распознает IP-адреса этих организаций и не будет ограничивать их соединение с другими сегментами сети.

Для включения в «белые списки» уже представлено более 109 IP-адресов. В частности, Роскомнадзор получил сообщения от 64 отраслевых компаний, 27 из которых используют VPN для обеспечения технологических процессов.

