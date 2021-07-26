Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к порталу политика Алексея Навального, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис проверки ограничения доступа к сайтам.
Страница оппозиционера navalny.com попала в реестр на основании статьи 15.3 закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, согласно которой ограничение доступа могут ввести, например, за призывы к массовым беспорядкам или участию в публичных мероприятиях, нарушающих установленный порядок.
Отметим, что на момент написания данной новости сайт Навального работал.
Ранее Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Навального, приговоренного к 3,5 года заключения по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда «очень серьёзной попыткой вмешательства в судебные дела» страны, сообщает RT.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок, сообщает Ura.ru. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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