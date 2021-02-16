Роскомнадзор возбудил два дела о фейках против «Новой газеты» и её главреда
Роскомнадзор (РКН) возбудил два административных дела о распространении заведомо ложной информации против редакции «Новой газеты» и главного редактора Дмитрия Муратова.
Как сообщает издание, в поступившем в редакцию определении РКН причиной возбуждения дел указана статья Татьяны Юрасовой о возможной подготовке провокаций перед несанкционированными акциями 23 января. При этом материал был удален в день публикации в соответствии с требованием РКН.
По возбужденным административным делам редакция «Новой газеты» может получить штраф в размере до 500 тысяч рублей, а главред издания — до 100 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что РКН начал составление протоколов в отношении социальных сетей за распространение призывов к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях. Владельцам сайтов грозят штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Роскомнадзор возбудил два дела о фейках против «Новой газеты» и её главреда
- На аукцион Christie’s впервые выставили цифровое произведение искусства
- СМИ: Путин может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму
- В Москве мужчину спасли после пяти клинических смертей за ночь
- Pfizer подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru