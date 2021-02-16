Роскомнадзор возбудил два дела о фейках против «Новой газеты» и её главреда

Роскомнадзор (РКН) возбудил два административных дела о распространении заведомо ложной информации против редакции «Новой газеты» и главного редактора Дмитрия Муратова.

Как сообщает издание, в поступившем в редакцию определении РКН причиной возбуждения дел указана статья Татьяны Юрасовой о возможной подготовке провокаций перед несанкционированными акциями 23 января. При этом материал был удален в день публикации в соответствии с требованием РКН.

По возбужденным административным делам редакция «Новой газеты» может получить штраф в размере до 500 тысяч рублей, а главред издания — до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что РКН начал составление протоколов в отношении социальных сетей за распространение призывов к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях. Владельцам сайтов грозят штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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