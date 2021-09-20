Роскомнадзор усилит поиск запрещенных фото и видео в интернете
Главный радиочастотный центр Роскомнадзора планирует в 2022 году запустить систему поиска запрещенного контента «Окулус». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок.
По данным издания, на сервисе опубликован тендер стоимостью в 15 млн рублей на разработку техзадания для «Окулуса», который будет искать запрещенный контент в изображениях и видеофайлах. Подрядчик должен завершить работу до 17 декабря текущего года.
Планируется, что система будет выявлять экстремистские, порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к самоубийству и массовым беспорядкам, сообщает Ura.ru. Кроме того, «Окулус» будет следить за публикациями в социальной сети Facebook.
По мнению экспертов, на внедрение новой системы могут пойти миллиарды рублей. При этом будет сложно реализовать такой проект в рамках рунета, а в случае его запуска скорость доступа в интернет в стране существенно замедлится, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+40 503 / сут.
Умерли
198 тыс.+1 592 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+29 665 / сут.
- «Единая Россия» лидирует на выборах после подсчета более 75% протоколов
- СМИ: Цены на гречку в России обновили десятилетний максимум
- Роскомнадзор усилит поиск запрещенных фото и видео в интернете
- ЦИК подсчитал 60% голосов, в Госдуму проходят пять партий
- «Корона» получила «Эмми» в категории «лучший драматический сериал»
- Турчак: Лидеры федерального списка «Единой России» не решили, пойдут ли в Госдуму
- Саакашвили рассказал о пользе «Северного потока-2» для Украины
- Дегтярев набирает более 56% на выборах губернатора Хабаровского края
- В Москве после обработки 50% протоколов лидирует «Единая Россия»
- Раскрыта причина, по которой Медведев не приехал в штаб «Единой России»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru