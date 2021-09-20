Роскомнадзор усилит поиск запрещенных фото и видео в интернете

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора планирует в 2022 году запустить систему поиска запрещенного контента «Окулус». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок.

По данным издания, на сервисе опубликован тендер стоимостью в 15 млн рублей на разработку техзадания для «Окулуса», который будет искать запрещенный контент в изображениях и видеофайлах. Подрядчик должен завершить работу до 17 декабря текущего года.

Планируется, что система будет выявлять экстремистские, порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к самоубийству и массовым беспорядкам, сообщает Ura.ru. Кроме того, «Окулус» будет следить за публикациями в социальной сети Facebook.

По мнению экспертов, на внедрение новой системы могут пойти миллиарды рублей. При этом будет сложно реализовать такой проект в рамках рунета, а в случае его запуска скорость доступа в интернет в стране существенно замедлится, пишет Газета.ру.

