Роскомнадзор удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации
Интернет-страницу сообщества Steam удалили из Единого реестра запрещённой информации, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
В ведомстве пояснили, что на одной из страниц сообщества была размещена информация о способах изготовления наркотических средств.
Отмечается, что владельцу сайта было направлено требование удалить запрещённый на территории РФ контент.
«В связи с исполнением требования... интернет-страница (сообщества Steam) исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице», - заключили в ведомстве.
Ранее сериал «Алиса не может ждать» режиссёра Натальи Мещаниновой убрали со стримминговых сервисов по требованию Роскомнадзора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru