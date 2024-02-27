Роскомнадзор удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации

В ведомстве пояснили, что на одной из страниц сообщества была размещена информация о способах изготовления наркотических средств.

Отмечается, что владельцу сайта было направлено требование удалить запрещённый на территории РФ контент.

«В связи с исполнением требования... интернет-страница (сообщества Steam) исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице», - заключили в ведомстве.

Ранее сериал «Алиса не может ждать» режиссёра Натальи Мещаниновой убрали со стримминговых сервисов по требованию Роскомнадзора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

