Роскомнадзор: Соцсети стали удалять призывы к участию в незаконных массовых акциях
Роскомнадзор продолжает взаимодействие с социальными сетями с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные массовые акции, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что интернет-платформы на основании соответствующих уведомлений ведомства и требования Генпрокуратуры РФ, стали удалять призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях.
«К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной», - рассказали в Роскомнадзоре, отметив, что в данной соцсети продолжается наибольшая активность.
По данным ведомства, соцсеть «ВКонтакте» удалила 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Instagram - 17%, YouTube - 50%.
В Роскомнадзоре напомнили, что согласно нормам КоАП РФ, вступившим в силу с 10 января 2021 года, за отказ удалять запрещённую информацию, к которой относятся и призывы к участию в несанкционированных акциях, предусмотрен штраф в размере от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.
Ранее политолог Наталья Линдигрин в беседе с Ura.ru рассказала, что призывы в соцсетях к участию в несанкционированных митингах в первую очередь направлены на несовершеннолетних пользователей. По её словам, детьми и подростками проще манипулировать, так как взрослые граждане «в это уже не верят».
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