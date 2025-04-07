Роскомнадзор сообщил о возможном ограничении работы зарубежных провайдеров хостинга

Роскомнадзор может ограничить работу иностранных провайдеров хостинга с учетом рисков для отечественных ресурсов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В федеральной службе напомнили, что компании, оказывающие услуги хостинга, по закону обязаны в том числе обеспечивать безопасность информации в инфраструктуре, работать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования для противодействия DDoS-атакам, принимать участие в учениях по обеспечению устойчивости рунета, подать заявление на включение в реестр провайдеров. Часть компаний из-за рубежа не выполнили эти требования, но продолжают оказывать услуги в стране.

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, работа таких провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ... Они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям», - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Так, речь идет о подлежащих «приземлению» компаниях, в такой перечень включены 12 иностранных провайдеров. Кроме того, Роскомнадзор предупредил об угрозах для организаций, размещающих ресурсы на мощностях зарубежных хостинг-провайдеров. Иностранные компании могут в любой момент разорвать сотрудничество и оставить сайт недоступным для пользователей, конфиденциальность данных и безопасность бизнеса может оказаться под угрозой из-за отсутствия защиты от несанкционированного доступа. Также есть опасность, что ресурсы используют для обхода блокировок, или же они подвергнутся кибератакам, и злоумышленники выведут сайт из строя, украдут данные и совершат другие нарушения. Роскомнадзор посоветовал размещать сайты на мощностях компаний, которые выполняют законы РФ и внесены в реестр провайдеров хостинга.

Ранее ведомство сообщало о проблемах в работе ряда российских интернет-сервисов из-за их размещения на иностранных серверах, напоминает Ura.ru.

