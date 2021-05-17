Роскомнадзор решил не блокировать Twitter после удаления 91% запрещенного контента

Роскомнадзор принял решение не блокировать Twitter и снял ограничения доступа к мессенджеру, при этом на мобильных устройствах сохранится замедление трафика.

«Проверка показала, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещенной информации», - говорится в сообщении Роскомнадзора, распространенном в понедельник.

Ведомство выявило в Twitter 5,9 тысяч запрещенных материалов. На данный момент не удаленными остаются немногим более 500 материалов. Речь идет о детской порнографии, суицидальном контенте, призывах к участию в несанкционированных акциях и экстремистских материалах.

Руководство Twitter направило в Роскомнадзор письмо, в котором подтвердило, что полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и удалит его.

В Роскомнадзоре положительно оценили действия Twitter и сняли ряд ограничительных мер. В ведомстве отметили, что для полного снятия ограничений мессенджеру следует удалить все запрещенные материалы, а также реагировать на требования в соответствии с российским законами в течение 24 часов.

Вместе с тем Роскомнадзор предупредил Facebook и YouTube об аналогичных санкциях при отсутствии реакции на требования ведомства.

