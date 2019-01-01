Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram непристойные фото с флагом

Страница социальной сети Instagram с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, по требованию Генпрокуратуры внесена Роскомнадзором в реестр запрещенной информации. Как пишет РИА Новости, картинка, оказавшаяся в центре внимания, содержит изображение непристойных действий с государственным флагом РФ.

Как напоминает Ura.ru, накануне Роскомнадзор потребовал удалить изображение свастики на гербе РФ от социальной сети Facebook.

18 марта Владимир Путин подписал проект о борьбе с информацией, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает явное неуважение к государственным символам (флаг, герб, гимн) и обществу. За нарушение закона «О неуважении госсимволов» грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Ранее НСН писала, что специалисты компании Google прослушивают запросы пользователей голосовым помощникам. Об этом в официальном блоге Google сообщил менеджер по продукции компании Дэвид Монсис.

По его словам, речь идет о голосовых командах, которые пользователи дают приложению Google Assistant и смарт-динамику Google Home.

Их прослушивание помогает совершенствовать систему распознавания речи и добавлять поддержку разных языков, пишет «Свободная пресса».

В компании подчеркнули, что доля записей, проходящих анализ, не превышает 0,2 процента, получаемых Google Assistant.

