Роскомнадзор потребовал снять ограничения с Youtube-канала «Соловьев LIVE»

Роскомнадзор направил компании Google письмо с требованием снять ограничения с YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева «Соловьев LIVE».

Как пояснили в ведомстве, материалы канала перестали попадать в раздел «В тренде» видеохостинга YouTube. Ранее видеоролики журналиста регулярно попадали в эту рубрику.

В Роскомнадзоре считают, что текущую ситуацию можно расценивать как попытку площадки «ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории».

Кроме того, в ведомстве подчеркнули необходимость приведения правил YouTube в соответствие с российским законодательством.

