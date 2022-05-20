Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии «Википедии» удалить два материала с фейками о спецоперации
Роскомнадзор потребовал от администрации интернет-ресурса «Википедия» удалить два материала с недостоверной информацией о проведении российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Генеральная прокуратура России направила требование в Роскомнадзор в отношении двух материалов, размещенных на страницах англоязычной версии "Википедии", содержащих недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Роскомнадзор потребовал от администрации интернет-энциклопедии удалить указанные материалы в срок, установленный законом.
В апреле суд оштрафовал поддерживающий работу «Википедии» фонд Wikimedia Foundation за неудаление фейков о действиях российских военных в ходе спецоперации на Украине, общая сумма штрафов составила 5 млн рублей, напоминает RT.
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