Роскомнадзор объяснил, куда обратиться при неполадках цифрового ТВ

4 декабря 201917:30

Специалисты Роскомнадзора рассказали, куда могут обратиться граждане в случае неполадок работы кабельного телевидения. В пресс-службе ведомства рассказали, что в связи с переходом на новый формат вещания 85 регионов страны, в России функционируют специализированные организации. Они занимаются установкой, обслуживанием, а также ремонтом антенн и распределительных кабельных системы для приема эфирного телевидения.

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Кроме того, граждане могут обратиться на горячую линию РТРС по телефону 8-800-220-20-02. Консультaнты рaсскaжут, кaк прaвильно выбрaть, подключить, a тaкже нaстроить оборудовaние цифрового ТВ, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Ранее глава Ассоциации кабельного телевидения России, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Припачкин рассказал НСН о том, как проходит переход на цифровое телевидение.

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