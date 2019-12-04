Роскомнадзор объяснил, куда обратиться при неполадках цифрового ТВ

Специалисты Роскомнадзора рассказали, куда могут обратиться граждане в случае неполадок работы кабельного телевидения. В пресс-службе ведомства рассказали, что в связи с переходом на новый формат вещания 85 регионов страны, в России функционируют специализированные организации. Они занимаются установкой, обслуживанием, а также ремонтом антенн и распределительных кабельных системы для приема эфирного телевидения.