Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch

Роскомнадзор не намерен блокировать стриминговый сервис Twitch. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В федеральной службе отметили, что специалисты не ограничивают доступ к стримингу.

«На текущий момент блокировка сервиса не планируется», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее ведомство сообщило, что не планирует вводить ограничения против платформы Steam. По данным Роскомнадзора, сервис удалил запрещенные материалы со своих ресурсов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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