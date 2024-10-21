Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch
21 октября 202410:36
Роскомнадзор не намерен блокировать стриминговый сервис Twitch. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
В федеральной службе отметили, что специалисты не ограничивают доступ к стримингу.
«На текущий момент блокировка сервиса не планируется», — подчеркнули в Роскомнадзоре.
Ранее ведомство сообщило, что не планирует вводить ограничения против платформы Steam. По данным Роскомнадзора, сервис удалил запрещенные материалы со своих ресурсов, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru