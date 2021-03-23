Роскомнадзор назвал неудовлетворительными темпы удаления запрещённого контента в Twitter

Социальная сеть Twitter приступила к удалению запрещённого в России контента только после применения технических мер принуждения, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

По данным ведомства, после того, как с 10 марта началось замедление трафика, Twitter начал удаление запрещённых материалов, в том числе с детской порнографией, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков.

Темпы удаления запрещённой информации в Роскомнадзоре назвали неудовлетворительными, так как две трети наносящих вред детям материалов ещё остаются доступными в Twitter. При этом регулятор отметил появление новых публикаций, нарушающих российские законы.

Всего с 2017 года Роскомнадзор направил администрации соцсети более 28 тысяч требований об удалении в отношении более трёх тысяч запрещённых материалов. Глава ведомства Вадим Субботин не исключил полной блокировки Twitter на территории России, если запрещённая информация не будет удалена в течение месяца, сообщает RT.

