Роскомнадзор накажет «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» будет привлечена к административной ответственности. Об этом сообщили в четверг, 25 ноября, в Роскомнадзоре. По данным ведомства, вовремя не были удалены сообщения с запрещённой информацией.

«Ещё 26 октября были составлены два административных протокола в отношении ООО "ВКонтакте" за нарушение порядка ограничения доступа к информации, признанной запрещенной к распространению», - заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Теперь суд определит конкретную сумму штрафа, которую предстоит выплатить нарушителю. По российскому законодательству она варьируется в пределах от 800 тыс. до 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Ресурсы соцсети «В Контакте» частично заблокируют в России и Италии.