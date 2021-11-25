Роскомнадзор накажет «ВКонтакте»
Социальная сеть «ВКонтакте» будет привлечена к административной ответственности. Об этом сообщили в четверг, 25 ноября, в Роскомнадзоре. По данным ведомства, вовремя не были удалены сообщения с запрещённой информацией.
«Ещё 26 октября были составлены два административных протокола в отношении ООО "ВКонтакте" за нарушение порядка ограничения доступа к информации, признанной запрещенной к распространению», - заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
Теперь суд определит конкретную сумму штрафа, которую предстоит выплатить нарушителю. По российскому законодательству она варьируется в пределах от 800 тыс. до 8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Ресурсы соцсети «В Контакте» частично заблокируют в России и Италии.
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