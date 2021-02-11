Роскомнадзор начнёт составлять протоколы на соцсети за призывы к протестам

Роскомнадзор начнёт составление административных протоколов на соцсети за призывы к участию в несогласованных акциях, сообщает пресс-служба ведомства.

«Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram», — цитирует сообщение ТАСС.

Роскомнадзор будет составлять протоколы с 11 февраля до 1 марта 2021 года, отмечает RT.

Юрлица-владельцы интернет-платформ могут получить штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации. При повторном нарушении размер штрафа составит десятую часть совокупной годовой выручки компании.

