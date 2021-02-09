Роскомнадзор начал тестирование мобильного приложения для приёма обращений граждан
Роскомнадзор объявил о старте бета-тестирования мобильного приложения «РКН» для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что бета-версия приложения уже доступна в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется портал Госуслуг и не требует дополнительной регистрации.
В Роскомнадзоре отметили, что данный цифровой инструмент «повысит эффективность защиты интернет-пользователей от социально опасного контента и повысит оперативность удаления из сети запрещённой информации». Кроме подачи жалобы на зловредный контент, пользователи смогут отследить этапы её рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам.
Согласно российскому законодательству, к запрещённому к распространению контенту относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т.д., которые включаются в Единый реестр запрещенных сайтов.
В ведомстве добавили, что приложение «РКН» дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 миллиона сообщений о запрещённой информации в интернете.
Всего же за 8 лет с начала действия профильного закона Роскомнадзор получил и рассмотрел более 315 тысяч сообщений о детской порнографии, почти 643 тысяч - о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тысячи - о призывах к самоубийству, около 1,5 миллиона - о нелегальных азартных играх.
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