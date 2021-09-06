Роскомнадзор начал блокировку сайта «Умного голосования»

Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования», сообщил в своем Telegram-канале соратник Алексея Навального Леонид Волков, передает NEWS.ru. По словам Волкова, блокировка сайта нужна, чтобы противостоять «консолидированному протестному голосованию».

Сайт «Умного голосования» был создан для рассылки рекомендаций по поводу голосования на предстоящих выборах.

Ранее арбитражный суд Москвы принял решение запретить Google и Yandex показывать словосочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче.




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ТЕГИ:Алексей НавальныйРоскомнадзор
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