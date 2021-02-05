Роскомнадзор и силовики согласились определить особые знаки СМИ для митингов

Представители Росгвардии, МВД и Роскомнадзора согласны обсудить отличительные знаки журналистов, которые работают на массовых акциях, сообщил «Интерфаксу» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Ранее Соловьев предложил разработать унифицированный знак для журналистов, которые работают на массовых акциях. По его словам, на его предложение откликнулись и скоро будет собрана рабочая группа для обсуждения вопроса.

Несанкционированные митинги прошли 23 и 31 января по всей России, а также 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге после того, как Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока».

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно осуждают любые незаконные акции, передает RT.

