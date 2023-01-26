Роскачество проверит всех чебурашек в России
Всех чебурашек в России ждет массовая проверка, сообщает «РЕН ТВ».
Роскачество заинтересовалось мягкими игрушками в виде популярного персонажа мультфильма. После выхода нового фильма и роста популярности страну наводнили игрушки разного качества. Родители жалуются, что плюшевые чебурашки имеют неприятный химический запах или производственный брак.
Похожая ситуация была с игрушками «Хагги Вагги», в которых обнаружили опасный фенол. Проверка также должна оценить адекватность цен на такие игрушки и выявить случаи необоснованного завышения стоимости.
Фильм «Чебурашка» может стать самым кассовым в российской истории, при этом вряд ли в ближайшее время появится подобный проект, сказал в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
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