Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк

Специалисты Роскачества проверили чипсы, обнаружив в образцах отдельных торговых марках кадмий, мышьяк и пестициды. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в сообщении ведомства.

Эксперты заявили, что испытания по 54 показателям качества и безопасности прошли чипсы 16 торговых марок, среди которых картофельные со вкусом сыра, зерновые и овощные, подчеркивает RT.

В частности, кадмий был выявлен в продукции четырех торговых марок, еще в одном товаре эксперты Роскачества обнаружили и мышьяк, и кадмий. Проверка на наличие акриламида – канцерогенного вещества, образующегося в продукте при жарке, - показала его избыточное количество в одном продукте.

Кроме того, в исследовании отмечается, что в ряде продуктов были обнаружены усилители вкуса, не заявленные на упаковке, пишут Известия.