Роскачество допустило увеличение остаточных сроков годности

Роскачество поддержит инициативу по увеличению остаточных сроков годности продуктов, если это никак не повлияет на качество и на нанесет ущерба потребителям. Об этом сообщил глава организации Максим Протасов, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент бывают случаи, когда товар, до конца срока годности которого осталось еще два года, снимается с полки и утилизируется.

Накануне российские производители продуктов обратились в Минпромторг, чтобы ведомство порекомендовало крупным торговым сетям ослабить требования к сроку годности.

Председатель «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что ответственность за продажу просроченной продукции в России необходимо ужесточить, следует увеличить штрафы и возобновить контрольные мероприятия в торговых сетях.

