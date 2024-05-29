Роскачество: Чистить кондиционер нужно не реже одного раза в год

Чистить кондиционер нужно не реже одного раза в год, сообщили в пресс-службе Роскачества.

В случае обнаружения неприятного запаха или снижения эффективности работы кондиционера необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту, пишет NEWS.ru.



При этом эксперты отмечают, что чистить устройство придется чаще, если вы используете его постоянно. Также состояние устройства будет зависеть от чистоты воздуха в регионе.

В начале 2024 года россияне купили кондиционеров на 35% больше, чем годом ранее. Число покупок кондиционеров выросло на 29% по сравнению с показателем прошлого года. При этом средняя цена техники выросла на 7% и составила 23 370 рублей.

Пассажиры могут рассчитывать на компенсацию из-за духоты в самолете, для этого нужно зафиксировать температуру, заявил ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков «Радиоточке НСН». По его словам, в моменте можно обратиться в полицию по телефону, а уже после идти в суд.

