Роскачество: 23% россиян готовы потратить на подарки к Новому году до 3000 рублей

Большинство (23%) россиян готовы потратить на новогодние подарки до 3000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Роскачества.

«Сумму в пределах 1000-3000 рублей готовы заплатить 15% россиян... 8% готовы отложить меньшую сумму для подарков – до 1000 рублей», — отметили в организации.

При этом потратить на новогодние подарки 3000-5000 рублей или 5000-10 000 рублей планировали по 18% жителей страны, на расходы в 10-15 тысяч рассчитывают 12% опрошенных, 15-20 тысяч готовы потратить 7% россиян. Более 20 тысяч рублей за подарки готовы заплатить только 5% граждан.

В Роскачестве отметили, что 17% россиян затруднились с ответом.

Ранее член Гильдии маркетологов Николас Коро назвал лучшие варианты новогодних подарков, пишет RT. По его словам, в этот список входят ювелирные украшения, подарочные книги, одежда.

