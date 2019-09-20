Росгидромет дал прогноз на зимний сезон

Росгидромет дал прогноз на предстоящий отопительный сезон в России. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Отмечается, что оценка дана на октябрь – март 2019/2020 годов.

Как сообщают синоптики, температурный фон будет около и выше нормы на большей части территории страны. При этом вероятность прогноза составляет от 67 до 69%. В последние 19 лет прогнозы такого рода оправдывались на 58-81%.

Добавим, в минувшую ночь в Подмосковье уже были зафиксированы заморозки на почве. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», в разных районах региона температура варьировалась от 0,5 градуса до 1,1 градуса. Кроме того, отмечается, что минусовые температуры были установлены и в других регионах России.

