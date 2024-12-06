Росфинмониторинг признал террористом гражданина Украины Максима Воробьева

Известно, что Воробьев родился в Мелитополе (Запорожская область) 3 февраля 1991 года. Он был приговорен к 16 годам лишения свободы Южным окружным военным судом за то, что подорвал три локомотива в депо родного города в период с апреля по июнь 2023 года.

Ранее Росфинмониторинг внес экс-президента Украины Петра Порошенко и его сына Алексея в реестр террористов и экстремистов как экстремистское объединение. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

